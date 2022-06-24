Роб Пелинка: «Если Уэстбрук останется в «Лейкерс», его примут с распростертыми объятиями»

Генеральный менеджер «Лейкерс» заявил, что разыгрывающий еще не сообщил клубу свое окончательное решение по поводу опции продления контракта на следующий сезон.

«Мы честно объяснили ему, как, по нашему мнению, он вписывается в команду, и что мы ждем от него в следующем сезоне, если он решит воспользоваться опцией и остаться. Он готов принять принцип «оборона – прежде всего» и ясно дал это понять Дарвину Хэму и мне.

У него есть еще несколько дней, чтобы обсудить все с семьей. Но если он останется, его примут здесь с распростертыми объятиями», – сказал Пелинка.

У 33-летнего Уэстбрука есть опция продления контракта на сезон-2022/23 за 47,1 млн долларов. Ожидается, что он воспользуется опцией на этой неделе.

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века