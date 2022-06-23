Управленец НБА: «Расселл Уэстбрук может оказаться в «Оклахоме»

Управленец одного из клубов НБА обозначил сценарий продолжения карьеры разыгрывающего «Лейкерс» , при котором он вернется в «Тандер».

«Наиболее вероятным представляется сценарий, при котором Расселл Уэстбрук окажется в «Оклахоме».

У них есть возможность принять его контракт в свою платежку. Они предоставят ему возможность провести сезон, по ходу которого он снова стал бы самим собой, прихватив пару пиков в процессе», – заявил анонимный управленец.

Уэстбрук намерен использовать опцию игрока и продлить контракт с калифорнийским клубом на сезон-22/23 (47 миллионов долларов).

В дебютном сезоне за «озерников» 33-летний Уэстбрук набирал 18,5 очка, 7,4 подбора и 7,1 передачи в среднем за игру, допуская при этом 3,8 потери.

Уэстбрук провел в «Оклахоме» 11 сезонов и становился в составе команды MVP НБА. После его обмена клуб ушел в перестройку.

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