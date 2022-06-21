Сергей Карасев останется в «Зените» на 2 года («Свободный агент»)

Форвард «Зенита» останется в клубе в нынешнее межсезонье, пишет «Свободный агент».

Отмечается, что 28-летний игрок подпишет с командой новый контракт на два года.

Карасев помог «Зениту» завоевать первый в истории титул чемпиона Единой лиги ВТБ в этом году.

Показатели баскетболиста в прошедшем сезоне лиги составили 9,9 очка, 2,8 подбора и 0,9 перехвата в среднем за матч при реализации 44,4% из-за дуги.

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