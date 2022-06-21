Сергей Карасев останется в «Зените» на 2 года («Свободный агент»)

Теги Зенит Единая лига ВТБ Сергей Карасев Баскетбол

Форвард «Зенита» Сергей Карасев останется в клубе в нынешнее межсезонье, пишет «Свободный агент».

Отмечается, что 28-летний игрок подпишет с командой новый контракт на два года.

Карасев помог «Зениту» завоевать первый в истории титул чемпиона Единой лиги ВТБ в этом году.

Показатели баскетболиста в прошедшем сезоне Единой лиги составили 9,9 очка, 2,8 подбора и 0,9 перехвата в среднем за матч при реализации 44,4% из-за дуги.

У Лиги ВТБ новый победитель! «Зенит» совершил чудо и обыграл ЦСКА в седьмом матче финала, несмотря на удаление Паскуаля

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные