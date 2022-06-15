«Барселона» и «Фенербахче» могут подписать Скотти Уилбекина

Разыгрывающий тель-авивского «Маккаби» Скотти Уилбекин (29 лет, 188 см) может перейти в «Барселону» или «Фенербахче» нынешним летом.
Как сообщает итальянский инсайдер Лука Д’Алессандро, «Фенербахче» готов выкупить контракт Уилбекина у израильского клуба. Отмечается, что «Барселона» также вступила в переговоры с игроком.
Скотти провел четыре сезона за «Маккаби» в Евролиге. В нынешнем розыгрыше американский баскетболист набирал в среднем 15,5 очка, 4,1 передачи и 1,5 перехвата при реализации 36,9% трехочковых.
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