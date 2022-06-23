Ожидается, что Джабари Смит, Чет Холмгрен и Паоло Банкеро станут первыми тремя пиками на драфте НБА-2022

Ожидается, что выберет форварда из университета Оберн под первым номером драфта НБА 2022 года, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Под вторым номером «Оклахома» собирается выбрать центрового из Гонзаги. Третьим номером драфта должен стать форвард Дьюка Паоло Банкеро, который достанется .

Драфт пройдет в четверг, 23 июня, в «Барклайс-центре».

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