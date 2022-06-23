Джабари Смит: «Удивлюсь, если меня не выберут под первым номером»

Форвард Джабари Смит из университета Оберн уверен, что выберет его под первым номером драфта-2022.

«Удивлюсь, если меня не выберут под первым номером.

Дело в моем бойцовском характере, неэгоистичной игре, умением бросать по кольцу, защищаться на нескольких позициях и приносить победу. Мне плевать на статистику. Я чувствую, что могу помочь любой команде. Я чувствую, что я первый номер драфта.

Мне очень понравился город Орландо. Команда движется в правильном направлении. У них новый главный тренер Джамал Мозли. Было приятно поговорить с ним и генеральным менеджером клуба. Можно сказать, что они движутся в правильном направлении, и у них светлое будущее. Я хочу стать частью этой команды и с нетерпением жду этого», – признался Смит.

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