Брайан Уиндхорст: «Кайри Ирвинг не покинет «Нетс», он лишь пытается выбить максималку»

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст скептически относится к слухам об уходе разыгрывающего из .

«Кайри использует эти слухи как рычаги воздействия на руководство клуба. Он пытается выбить максимальный контракт. На самом деле у него не такой большой выбор. Многие в лиге сходятся во мнении, что Ирвинг в итоге останется в «Нетс», вопрос лишь в сумме контракта», – заявил Уиндхорст.

До 29 июня Ирвинг должен определиться по поводу опции продления контракта на сезон-2022/23 с зарплатой в 36,9 млн долларов. Ранее сообщалось, что разыгрывающий может отказаться от данной опции и подписать новое соглашение на рынке свободных агентов.

В прошедшем сезоне Кайри провел всего 29 матчей из-за отказа от вакцинации. Показатели игрока составили 27,4 очка, 5,8 передачи, 4,3 подбора и 1,4 перехвата в среднем за встречу.

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