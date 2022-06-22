Андрей Ватутин: «Эмил подкупил амбициями и желанием работать в ЦСКА»

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин объяснил решение клуба назначить на пост главного тренера македонского специалиста Эмила Райковича.

«Наступает новая эпоха, новый тренер – это событие для клуба и большое события для меня. Впервые мы подписали тренера, который младше меня. Рассматривали много других фамилий, не торопились с решением, провели много собеседований, было много разговоров. Эмил подкупил амбициями и желанием работать в ЦСКА, его плюс в том, что он работал в лиге ВТБ и признавался лучшим тренером.

Важный фактор, что он знает специфику турнира. Мы понимаем, что не участвуем в Евролиге, но нет никакого смысла плакать и рвать волосы на голове. Сезон без Евролиги оцениваю как возможность рискнуть и дать шанс молодым», – сказал Ватутин.

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