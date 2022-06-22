Андрей Ватутин: «Эмил подкупил амбициями и желанием работать в ЦСКА»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин объяснил решение клуба назначить на пост главного тренера македонского специалиста Эмила Райковича.

«Наступает новая эпоха, новый тренер – это событие для клуба и большое события для меня. Впервые мы подписали тренера, который младше меня. Рассматривали много других фамилий, не торопились с решением, провели много собеседований, было много разговоров. Эмил подкупил амбициями и желанием работать в ЦСКА, его плюс в том, что он работал в Единой лиге ВТБ и признавался лучшим тренером.

Важный фактор, что он знает специфику турнира. Мы понимаем, что не участвуем в Евролиге, но нет никакого смысла плакать и рвать волосы на голове. Сезон без Евролиги оцениваю как возможность рискнуть и дать шанс молодым», – сказал Ватутин.

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