Кайри Ирвинг: «Если бы во времена «Кэвз» я был таким же понимающим и зрелым, как сейчас, то у нас с Леброном было бы несколько совместных титулов»

Разыгрывающий «Нетс» признался, что его разрыв с и решение покинуть «Кавальерс» были во многом вызваны его юным возрастом и отсутствием жизненного опыта.

Джеймс и Ирвинг в 2016 году привели к первому в истории клуба титулу. В 2017-м Кайри после запроса на обмен отправили в «Бостон».

«Если бы во времена «Кэвз» я был таким же зрелым и имел теперешнее представление и понимание о том, кем являюсь, то у нас с Леброном совершенно точно было бы несколько совместных титулов. Потому что тогда бы между нами возникло лучшее понимание на личном уровне относительно того, через что я прохожу, с чем имею дело.

Я не знал, как поделиться своими эмоциями. Я просто не знал, как это сделать. Поэтому вместо того, чтобы делиться, я изолировал себя», – рассказал Ирвинг.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство