Эндрю Уиггинс повторил достижения Леброна Джеймса, Деррика Роуза и Кайри Ирвинга

Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс стал четвертым игроком в 21-м веке, который был выбран под первым пиком драфта НБА и достиг финала конференции.

Трое других – форвард (драфт-2013), разыгрывающий Деррик Роуз (драфт-2008) и разыгрывающий (драфт-2011).

Уиггинс был выбран под первым пиком на драфте НБА-2014. В плей-офф нынешнего сезона 27-летний форвард набирает в среднем 14,5 очка, 6,9 подбора и 1,1 блок-шота.

«Уорриорз» обыграли во втором раунде «Мемфис» (4-2) и вышли в финал Западной конференции.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?