Эндрю Уиггинс повторил достижения Леброна Джеймса, Деррика Роуза и Кайри Ирвинга

Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс стал четвертым игроком в 21-м веке, который был выбран под первым пиком драфта НБА и достиг финала конференции.
Трое других – форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (драфт-2013), разыгрывающий «Нью-Йорка» Деррик Роуз (драфт-2008) и разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг (драфт-2011).
Уиггинс был выбран под первым пиком на драфте НБА-2014. В плей-офф нынешнего сезона 27-летний форвард набирает в среднем 14,5 очка, 6,9 подбора и 1,1 блок-шота.
«Уорриорз» обыграли во втором раунде «Мемфис» (4-2) и вышли в финал Западной конференции.
«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?