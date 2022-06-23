Гай Пнини вернулся в тель-авивский «Маккаби»

Легкий форвард Гай Пнини (38 лет, 201 см) официально стал игроком тель-авивского .

Пнини с 2017 года играл за «Хапоэль Холон», с командой он становился чемпионом Израиля (2022) и выигрывал местный Кубок (2018). В межсезонье-2022 ветеран стал свободным агентом.

Пнини ранее провел в составе «Маккаби» 8 сезонов карьеры (2009-2017).

В матчах завершившегося чемпионата Израиля Гай набирал 5,1 очка, 1,9 подбора и 2,5 передачи в среднем за игру.

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