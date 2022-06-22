«Маккаби Тель-Авив» подписал двухлетний контракт с Бонзи Колсоном

Тель-авивский объявил о подписании двухлетнего контракта с тяжелым форвардом Бонзи Колсоном (26 лет, 198 см).

Ранее «Маккаби» объявил о приобретении Алекса Пойтресса и главного тренера Одеда Катташа.

Бывший игрок университета Нотр-Дам провел минувший сезон за «Каршияку», набирая в чемпионате Турции 16,2 очка, 7,0 подбора, 1,5 передачи, 1,5 перехвата и 0,8 блок-шота в среднем за матч.

В сезоне-2018/19 Колсон провел 8 матчей за «Милуоки». Также американец выступал за «Дарушафаку» и «Страсбур».

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