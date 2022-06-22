Анте Жижич покинул «Маккаби Тель-Авив» и собирается подписать контракт с «Анадолу Эфесом»

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Тель-авивский «Маккаби» официально объявил об уходе из команды центрового Анте Жижича (25 лет, 211 см).

Ожидается, что хорват присоединится к действующему чемпиону Евролиги «Анадолу Эфесу». Ранее сообщалось, что стороны договорились о контракте на два года с возможностью расторжения после первого года.

В минувшем сезоне Жижич помог «Маккаби» выйти в плей-офф Евролиги, набирая в среднем 12,2 очка и 5,0 подборов за матч.

Во время последнего матча регулярного чемпионата израильской лиги центровой упал на паркет и потерял сознание, после чего его унесли на носилках. Позже команда объявила, что Жижич доставлен в больницу с травмой головы.

До перехода в «Маккаби» Жижич провел три сезона в НБА, выступая за «Кливленд» (2017-2020).

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