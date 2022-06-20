«Сперс» могут обменять Якоба Пелтля

Теги возможные переходы Шарлотт Чикаго Сан-Антонио Торонто НБА драфт НБА Якоб Пелтль Баскетбол

Центровой «Сан-Антонио» Якоб Пелтль интересен нескольким клубам лиги.

Как сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто, если «Сперс» выберут на драфте-2022 центрового, то могут обменять Пелтля.

В списке кандидатов на выбор под 9-м пиком «Сан-Антонио» значатся пятые номера Джейлен Дюрен, Марк Уильямс и Уокер Кесслер.

Перед февральским дедлайном «Сперс» получали предложения по 26-летнему австрийцу от «Шарлотт» и «Чикаго». Бигмен также интересен «Торонто», в составе которого начинал карьеру в НБА.

В 65 матчах сезона Пелтль набирал 13,5 очка, 9,3 подбора, 2,8 передачи и 1,7 блок-шота в среднем за игру.

Гэри Пэйтон-отец и Гэри Пэйтон-сын – чемпионы НБА. Такая наследственность – редкость в лиге

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные