«Сперс» могут обменять Якоба Пелтля

Центровой интересен нескольким клубам лиги.

Как сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто, если «Сперс» выберут на драфте-2022 центрового, то могут обменять Пелтля.

В списке кандидатов на выбор под 9-м пиком «Сан-Антонио» значатся пятые номера Джейлен Дюрен, Марк Уильямс и Уокер Кесслер.

Перед февральским дедлайном «Сперс» получали предложения по 26-летнему австрийцу от и . Бигмен также интересен , в составе которого начинал карьеру в НБА.

В 65 матчах сезона Пелтль набирал 13,5 очка, 9,3 подбора, 2,8 передачи и 1,7 блок-шота в среднем за игру.

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