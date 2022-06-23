«Пистонс» нацелены на подписание Деанде Эйтона

«Пистонс» всерьез заинтересованы в подписании центрового , который этим летом выходит на рынок свободных агентов.

имеет возможность повторить предложение Эйтону со стороны и сохранить игрока, но сообщается, что клуб из Аризоны не рассматривает центрового как игрока уровня максимального контракта. «Санз» хотели бы обменять 1-го номера драфта-2018 по схеме сайн-энд-трейд.

в среду договорился об обмене Джерами Гранта в «Портленд», разгрузив платежную ведомость.

«Санз» в теории могут предложить Деандре 177 миллионов долларов на 5 лет.

Статистика 23-летнего Эйтона в матчах плей-офф-2022 – 17,9 очка, 8,9 подбора и 0,8 блок-шота в среднем за игру.

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