Эдриан Воджнаровски: «Санз» очень мотивированы обменять Эйтона по схеме сайн-энд-трейд»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски заявил, что хочет обменять выходящего на рынок свободных агентов центрового по схеме сайн-энд-трейд.

«Санз» очень мотивированы обменять Эйтона по схеме сайн-энд-трейд, получив тем самым за него определенные активы. Они не рассматривают его в качестве игрока уровня максимального контракта», – рассказал Воджнаровски в эфире.

Воджнаровски также отметил, что Эйтон удачно вписался бы в состав перестраивающихся «Пистонс».

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