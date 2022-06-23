Эдриан Воджнаровски: «Санз» очень мотивированы обменять Эйтона по схеме сайн-энд-трейд»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски заявил, что «Финикс» хочет обменять выходящего на рынок свободных агентов центрового Деандре Эйтона по схеме сайн-энд-трейд.
«Санз» очень мотивированы обменять Эйтона по схеме сайн-энд-трейд, получив тем самым за него определенные активы. Они не рассматривают его в качестве игрока уровня максимального контракта», – рассказал Воджнаровски в эфире.
Воджнаровски также отметил, что Эйтон удачно вписался бы в состав перестраивающихся «Пистонс».
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