Билли Бэрон готов вернуться в «Зенит» через год (Metaratings.ru)

Атакующий защитник (31 год, 188 см) не исключает возможность вернуться в «Зенит» следующим летом, пишет Metaratings.ru.

Как отмечает издание, это станет возможным, если геополитическая ситуация изменится в лучшую сторону.

22 июня объявил о расставании с Бэроном. Ранее сообщалось, что игрок уже подписал контракт с итальянским .

Американский баскетболист провел в «Зените» два года. В минувшем сезоне он помог команде впервые в истории стать чемпионом лиги ВТБ.

Средние показатели снайпера за 26 матчей в Лиге ВТБ-2021/22 составили 14,1 очка, 2,3 передачи, 1,5 подбора, 44,9% из-за дуги.

«Голден Стэйт» эпично отметил четвертый титул: на козу надели майку Карри, Томпсон завалил девушку, а Грин обложил хейтеров факами