Николя Батюм отклонит опцию на сезон-22/23, подпишет новый контракт с «Клипперс»

Форвард отклонит опцию игрока в контракте с клубом на следующий сезон (3,3 миллиона долларов).

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, стороны проявляют взаимный интерес к подписанию нового соглашения.

По информации Бобби Маркса, «Клипперс» могут воспользоваться правами Берда и предложить Батюму до 10,9 миллиона долларов. При этом новый контракт должен быть подписан сроком на 2 года и более.

Французский баскетболист также заработает 8,9 миллиона долларов в сезоне-2022/23 по условиям отчисления из в 2020 году.

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