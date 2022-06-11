«Милан» подписал Билли Бэрона и Брэндона Дэвиса (Д’Алессандро)

Атакующий защитник «Зенита» (31 год, 188 см) и центровой «Барселоны» Брэндон Дэвис (30 лет, 208 см) близки к переходу в .

Как сообщает итальянский баскетбольный инсайдер Лука Д’Алессандро, клуб уже заключил с игроками соглашения.

Бэрон выступает за «Зенит» с 2020 года. В этом сезоне лиги ВТБ он набирал в среднем 14,1 очка при реализации 44,9% трехочковых и помог санкт-петербуржцам впервые в истории выиграть титул чемпиона.

Дэвис в нынешнем розыгрыше провел 32 матча, набирая в среднем 9,8 очка и 3,8 подбора. вышла в «Финал четырех» турнира, но заняла только третье место.

«Зенит» – аномально везучий. Благодаря этому разрушены все стереотипы вокруг лиги ВТБ