Эмил Райкович: «Александр Гомельский был моей ролевой моделью»

В Москве прошла пресс-конференция с новым главным тренером ЦСКА Эмилом Райковичем.

Македонский специалист поделился своими первыми воспоминаниями о московском клубе.

«Я начал следить за баскетболом, когда был ребенком. Хорошо помню, когда «Цибона» выиграла Евролигу с Драженом Петровичем. Потом стал заниматься баскетболом и узнал о существовании остальных топ-команд, включая ЦСКА.

был моей ролевой моделью. Также как и Александар Николич и Желько Обрадович.

Затем я работал в «Астане», где много общался с Валерием Тихоненко. В том числе об истории московского клуба. Ну и конечно, всегда смотрел «Финалы четырех», еще с того момента, когда ЦСКА играл Холден. Так что я давно слежу за армейским клубом», – сказал Райкович.

Тренер попросил называть его не Эмиль, как сложилось в российских СМИ, а Эмил — с ударением на первую гласную.

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