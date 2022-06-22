«Анадолу Эфес» подписал трехлетний контракт с Анте Жижичем

Действующий двукратный чемпион , турецкий объявил о подписании контракта с центровым (25 лет, 211 см). Соглашение подписано по схеме «2+1».

Сегодня Жижич официально покинут тель-авивский «Маккаби». В минувшем сезоне хорват помог «Маккаби» выйти в плей-офф Евролиги, набирая в среднем 12,2 очка и 5,0 подборов за матч.

До перехода в Жижич провел три сезона в НБА, выступая за «Кливленд» (2017-2020).

Ясикявичюс сел в лужу, фаны «Оли» – огонь, Мицич – великий. Что случилось в «Финале четырех», который в России почти никто не видел