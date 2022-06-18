«Виртус» интересуется Джошем Нибо

Форвард входит в сферу интересов итальянского , сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

В нынешнем сезоне игрок провел 25 матчей в Евролиге, набирая в среднем 8,8 очка и 6,2 подбора.

Ранее сообщалось, что «Жальгирис» намерен расстаться почти со всеми легионерами этим летом. Клуб впервые за 12 лет не стал чемпионом Литвы.

«Виртус» стал победителем Еврокубка-2022 и сыграет в в следующем сезоне.

Интерес к баскетболисту уже проявлял турецкий .

В Мадриде новый русский: Вадим Воронцов — самый юный легионер в истории «Реала»