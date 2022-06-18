«Виртус» интересуется Джошем Нибо

Форвард «Жальгириса» Джош Нибо входит в сферу интересов итальянского «Виртуса», сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.
В нынешнем сезоне игрок провел 25 матчей в Евролиге, набирая в среднем 8,8 очка и 6,2 подбора.
Ранее сообщалось, что «Жальгирис» намерен расстаться почти со всеми легионерами этим летом. Клуб впервые за 12 лет не стал чемпионом Литвы.
«Виртус» стал победителем Еврокубка-2022 и сыграет в Евролиге в следующем сезоне.
Интерес к баскетболисту уже проявлял турецкий «Анадолу Эфес».
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