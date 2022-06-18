«Виртус» интересуется Джошем Нибо

Теги Жальгирис возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок Анадолу Эфес чемпионат Литвы Виртус Джош Нибо Баскетбол

Форвард «Жальгириса» Джош Нибо входит в сферу интересов итальянского «Виртуса», сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

В нынешнем сезоне игрок провел 25 матчей в Евролиге, набирая в среднем 8,8 очка и 6,2 подбора.

Ранее сообщалось, что «Жальгирис» намерен расстаться почти со всеми легионерами этим летом. Клуб впервые за 12 лет не стал чемпионом Литвы.

«Виртус» стал победителем Еврокубка-2022 и сыграет в Евролиге в следующем сезоне.

Интерес к баскетболисту уже проявлял турецкий «Анадолу Эфес».

В Мадриде новый русский: Вадим Воронцов — самый юный легионер в истории «Реала»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные