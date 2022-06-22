Андрей Ватутин: «Снижение бюджета будет, но насколько оно будет существенным, говорить пока преждевременно»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что московский клуб ждет сокращение бюджета, но называть конкретные суммы пока рано.

«Я думаю, сейчас преждевременно говорить про цифры. Ни один спортивный клуб не может жить в отрыве от экономических реалий. Понятно, что будет снижение бюджета, но насколько оно будет существенным, говорить пока преждевременно.

Важно, что и у нас, и у владельца клуба «Норильского Никеля», и у спонсоров есть желание сделать ЦСКА амбициозным и конкурентоспособным. Насколько это получится, покажет время. Пока, честно могу сказать, понимания по окончательному размеру бюджета нет.

Сложности есть, не будем этого скрывать, но мы продолжаем работать. Надеюсь, что появятся новые спонсоры; понятно, что кто-то уйдет по объективным соображениям, но, повторюсь, ни одна спортивная команда не может жить в отрыве от новой нормальности или реальности, как принято говорить. Снижение бюджета будет, я думаю, что это коснется всех», – сказал Ватутин.

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