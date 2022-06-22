Андрей Ватутин: «Даже если ЦСКА войдет в юридическое противостояние с Евролигой, это никак не гарантирует нам участие в следующем сезоне»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что отстранение российских клубов от участия в сезоне Евролиги-2022/23 – это свершившийся факт.

«С формальной точки зрения решение совета акционеров Евролиги о неучастии ЦСКА в Евролиге следующего сезона еще должно быть утверждено ассамблеей Евролиги. Но мы все понимаем, что утверждение будет носить формальный характер.

После этого посмотрим на те документы, которые получим, проведем консультации с юристами и будем принимать решение об ответных действиях. Но даже если войдем в некое юридическое противостояние с Евролигой, это никак нам не гарантирует участие. Поэтому надо относиться как к свершившемуся факту, что ни ЦСКА, ни других российских команд в будущего сезона не будет», – сказал Ватутин на пресс-конференции в среду.

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