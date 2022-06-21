«Детройт» проявляет интерес к Деннису Шредеру

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«Детройт» интересуется разыгрывающим «Рокетс» Деннисом Шредером (28 лет, 191 см).

Шредер, как ожидается, покинет «Хьюстон» в межсезонье-2022. Техасцы не планируют подписывать новый контракт с немецким баскетболистом.

«Пистонс» также интересен Джейлен Брансон из «Далласа», но вариант со Шредером представляется более доступным.

Шредер пришел в «Хьюстон» перед февральским дедлайном в результате обмена с «Бостоном». Защитник провел за команду 15 матчей, включая четыре в стартовой пятерке, набирая в среднем 10,9 очка, 3,3 подбора и 5,9 передачи.

Летом прошлого года Шредер подписал с «Селтикс» 1-летний контракт на 5,9 миллиона долларов.

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