Сергей Моня – о продолжении карьеры: «Будут предложения – буду рассматривать»

39-летний ветеран «Зенита» оценил вероятность завершения карьеры игрока в нынешнее межсезонье.

«В сезоне-2020/21 сложилась такая ситуация, что почти все легионеры из «Химок» уехали, и россияне стали играть много. Я тогда очень устал, была большая нагрузка. Первые месяц-полтора я просто отдыхал. А предложения были. Звали в саратовский «Автодор», но у меня в это время жена была беременная на последнем месяце. Позже предлагали «Парму», но я тоже подумал и решил, что пока не готов.

Я уже не маленький мальчик и понимаю, что когда-то карьера должна завершиться. Прошлым летом я предполагал, что это мог быть мой последний сезон. Я уже даже морально был настроен, спокойно относился к этому, был готов. Тело чуть-чуть не понимало, всегда вроде были нагрузки, а тут… Но в целом готов был завершить карьеру.

Как возник вариант с «Зенитом»? С утра нам позвонил агент Вадим Михалевский, он у нас просто один — у меня, у Егора и у Виталика. Сказал, что есть предложение из Петербурга, спросил, готовы или не готовы. Послезавтра уже игра… Это было 4 марта, а 6 марта уже встречались с «Пармой». Ситуация была такая, что почти все легионеры уехали, остались только российские парни, и нужно было усиление. А мы все-таки в форме были.

И все — мы встретились, вместе пообедали и решили, что надо ехать. Вечером сели в машину к Виталию Фридзону и поехали. Утром приехали, поспали, подписали контракт и вечером уже тренировались. На следующий день была игра, причем очень важная, нужно было обязательно обыгрывать «Парму». Чем могли, тем помогли. А потом уже начали легионеры возвращаться.

Знаете, когда меня спрашивают, закончил ли я с баскетболом, я честно отвечаю, что не знаю. Если будут предложения, будет какой-то интерес, то я все обдумаю, и если плюсов будет больше, чем минусов, то почему нет. Пока здоровье вроде нормальное, все три месяца, что был в «Зените», не пропускал тренировок. Но посмотрим, в моем возрасте загадывать — это дело такое. Будут предложения — буду рассматривать», – заявил Моня.

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