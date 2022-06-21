Рэпер L’One – и финале Лиги ВТБ-2022: «Благодаря таким финалам молодые пацаны влюбляются в эту игру»

Известный российский музыкант L’One поделился впечатлениями от финальной серии Единой лиги ВТБ-2022.

«Зенит» обыграл (4-3) и прервал серию из девяти подряд чемпионских титулов армейцев в лиге. Санкт-петербуржцы стали чемпионом впервые в клубной истории.

«Лучшая серия плей-офф в истории российского баскетбола, мне так кажется. То, что «Зенит» сотворил, с 1-3 вернулся в игру, – это великолепно. Я думаю, что болельщика не обманешь. Происходит то, что происходит. Праздник баскетбола на самом деле.

Благодаря таким финалам и случается та самая магия: молодые пацаны влюбляются в эту игру – при полных трибунах, при накале страстей, при красивых данках и при великолепных трехочковых на последних секундах», – сказал L’One.

Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия

«Зенит» – аномально везучий. Благодаря этому разрушены все стереотипы вокруг лиги ВТБ