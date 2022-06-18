Владелец «Челси» Боэли: «У европейского футбола 4 млрд фанатов, у НФЛ – 170 млн, но глобально клубный футбол приносит лишь малую часть денег НФЛ. Надо перенести часть американского менталитета»

заявил о намерении помочь футболу реализовать финансовый потенциал.

48-летнему бизнесмену, ставшему одним из владельцев , также принадлежит доля в бейсбольном клубе «Лос-Анджелес Доджерс».

«Мы считаем, что глобально этот вид спорта не развит в должной мере. У европейского футбола есть четыре миллиарда болельщиков. У НФЛ – 170 миллионов. При этом глобально клубный футбол приносит лишь малую часть медийных денег НФЛ.

Мы также собираемся подумать о том, как помочь футболистам зарабатывать больше. Взгляните на Леброна Джеймса – у него есть свой бизнес и целая команда, занимающаяся тем, что происходит вне баскетбольной площадки.

Так что я думаю, что есть возможность перенести часть американского менталитета в английский спорт и помочь его развитию», – отметил Боэли.

«Не могу поверить, что американский футбол использует слово «футбол» в названии». Знакомимся с владельцем «Челси»