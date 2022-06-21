Святослав Михайлюк активировал опцию в контракте с «Торонто» на сезон-22/23

Атакующий защитник (25 лет, 201 см) предпочел остаться в команде еще на год.

Как сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания, Михайлюк активировал опцию игрока в контракте с «Рэпторз» и заработает 1,9 миллиона долларов за следующий сезон.

В прошедшем регулярном чемпионате украинский баскетболист провел 52 матча, набирая в среднем 4,6 очка и 1,6 подбора при реализации 30,6% из-за дуги.

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