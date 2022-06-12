В честь Кайла Лаури назовут улицу в Торонто

Одну из улиц Торонто назовут именем разыгрывающего Кайла Лаури, который выступал за местных «Рэпторз» на протяжении девяти сезонов (2012-2021) и стал с этой командой чемпионом (2019).

Улица получит название Kyle Lowry Road. Лаури станет первым представителем клуба, который удостоен подобной чести со стороны города.

Ранее в был объявлен День Кайла Лаури (3 апреля), приуроченный к дате первого матча игрока в городе после перехода в .

Разыгрывающий провел за «Рэпторз» 601 матч, набрал 10 541 очко и записал на свой счет 4 277 передач.

Кайл Лаури получил свою первую чемпионскую куртку. Подобные были у Джордана, Кобе и других чемпионов