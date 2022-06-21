«Никс» пытаются получить 4-й пик драфта-2022

«Нью-Йорк» предпринимал попытки заполучить четвертый выбор на драфте этого года, который принадлежит «Сакраменто».
Как пишет SNY, «Никс» предлагали взамен несколько пиков первого раунда. На предстоящем драфте команде принадлежит 11-й выбор.
Ранее сообщалось, что «Кингз» не хотят тратить время на развитие новичков и намерены сделать ставку на опытных игроков, чтобы добиться результата в ближайшее время.
Ожидается, что четвертым номером драфта-2022 станет защитник из Университета Пердью Джейден Айви.