«Никс» пытаются получить 4-й пик драфта-2022

предпринимал попытки заполучить четвертый выбор на драфте этого года, который принадлежит .

Как пишет SNY, «Никс» предлагали взамен несколько пиков первого раунда. На предстоящем драфте команде принадлежит 11-й выбор.

Ранее сообщалось, что «Кингз» не хотят тратить время на развитие новичков и намерены сделать ставку на опытных игроков, чтобы добиться результата в ближайшее время.

Ожидается, что четвертым номером драфта-2022 станет защитник из Университета Пердью Джейден Айви.

Гид по драфту НБА-2022. Пики 30-21