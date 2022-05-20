«Кингз», «Блэйзерс» и «Пеликанс» могут обменять свои драфт-пики 1-го раунда

, и рассмотрят возможность обмена своих пиков первого раунда драфта 2022 года, сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.

По словам Фишера, «Кингз», «Блэйзерс» и «Пеликанс» имеют одинаковые мотивы, а именно заполучить эффективного или опытного игрока. Кроме того, есть мнение, что предстоящий драфт имеет глубокий пул, состоящий из молодых талантов от 12-го до 40-го номера. Ожидается, что драфт-2022 будет непредсказуемым.

Более того, есть несколько команд, не попавших в лотерею, которые могут рассмотреть возможность отказа от своих пиков первого раунда в целях экономии.

«Кингз» получили на лотерее 4-й пик, «Блэйзерс» – 7-й, «Пеликанс» – 8-й.

Таблица обменов драфтпиками НБА