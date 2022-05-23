Руководители клубов НБА ожидают, что «Сакраменто» обменяет 4-й драфт-пик

Среди руководителей команд НБА существует твердое убеждение, что рассмотрит возможность обмена 4-го пика на драфте этого года.

Вместо того, чтобы взять молодого игрока на драфте, «Кингз» могут обменять пик на качественного игрока, который поможет клубу «выиграть сейчас».

«Кингз» пропустили 16-й плей-офф подряд, что является самой продолжительной серией в истории лиги. По окончании регулярного чемпионата клуб сразу приступил к поиску нового главного тренера, которым станет Майк Браун.

Таблица обменов драфтпиками НБА