Бывший игрок НБА Калеб Свэниган скончался в возрасте 25 лет, год назад его судили за хранение марихуаны

Бывший игрок НБА Калеб Свэниган скончался в возрасте 25 лет. Об этом сообщила команда университета Пердью, за которую Свэниган выступал с 2015 по 2017 год.

Баскетболист был выбран под 26-м номером драфта-2017. С 2017 по 2020 годы он провел 75 матчей в НБА за и , набирая в среднем 2,3 очка и 2,9 подбора за 8,7 минуты на площадке

В декабре 2020 года Свэниган был арестован на севере штата Индиана. Полиция сообщила, что в его автомобиле было обнаружено 1,5 килограмма марихуаны, принадлежности для употребления наркотиков и наличные деньги.

В мае 2021 года Калеб признал себя виновным в хранении марихуаны и был приговорен к 180-дневному условному сроку. Сообщалось также, что он поправился почти на 70 килограммов с момента своего последнего матча в НБА.

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