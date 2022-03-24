Бывшая жена обвиняет Ришона Холмса в домашнем насилии

Стала известна причина, по которой центровой Ришон Холмс пропускает конец сезона-2021/22. В настоящее время игрок судится с бывшей женой за права опеки над их 6-летним сыном.

Аллексис Холмс утверждает, что в феврале этого года баскетболист «выместил злость» на сыне, ударив того по голове и вызвав кровотечение. Холмс отвергает обвинения. Ему было приказано держаться подальше от бывшей жены и сына до суда.

«Кингз» подтвердили обвинения в адрес Холмса и выступили против домашнего насилия.

«Вся наша организация хотела бы выразить твердую позицию против любых форм насилия. Мы уважаем судебный процесс и будем внимательно следить за ситуацией», – говорится в заявлении клуба.

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