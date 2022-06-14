Сергей Иванов: «Чемпионство «Зенита» поспособствует популяризации баскетбола в стране»

Почетный президент лиги ВТБ Сергей Иванов поделился мнением о том, как чемпионство «Зенита» в сезоне-21/22 скажется на турнире.

«Согласен с тем, что чемпионство «Зенита» поспособствует популяризации баскетбола в стране. Любая серия рано или поздно заканчивается, а вечного ничего не бывает. Теоретически мог выиграть ЦСКА, хотя я еще до начала финальной серии говорил, что фаворит – «Зенит», хотя бы по составу: гораздо больше сильных легионеров, скамейка длиннее – масса факторов говорила об этом. Так и произошло.

Говорить о доминировании «Зенита», конечно, не приходится. Для того, чтобы было доминирование «Зенита», ему надо 20 лет подряд выигрывать Лигу ВТБ и пару раз – Евролигу», – заявил Иванов.

Иванов также прокомментировал изменения в регламенте

«Регламент достаточно сильно изменился. Поскольку в еврокубках мы играть не будем, надо увеличивать количество матчей в Лиге ВТБ, что мы и сделали. 12 клубов играют на начальном этапе в 2 круга, после этого они делятся на 2 шестерки, которые продолжат играть между собой с учетом результатов первого этапа. После этого 8 лучших команд выходят в плей-офф, и дальше уже по накатанной.

Но полуфиналы и финалы пройдет до 4 побед, а не до 3, как было раньше. Потому что финал этого года, который мы впервые сделали до 4 побед, доказал свою актуальность. Серия за 3-е место также будет сыграна до 4 побед», – заявил Иванов.

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