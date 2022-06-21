Стив Керр: «После открытия тренировочного лагеря не был уверен, что выиграем чемпионат»

Главный тренер «Голден Стэйт» во время чемпионского парада признался, что в начале подготовки к сезону-2021/22 у него не было уверенности относительно чемпионских перспектив команды.

«После открытия тренировочного лагеря не был уверен, что выиграем чемпионат. У меня было понимание, что мы будем очень хороши, но общая победа... И сейчас я сижу здесь, наслаждаюсь парадом, чувствую любовь Залива. Это что-то потрясающее», – заявил Керр.

«Уорриорз» перед сезоном-2021/22 дважды пропускали плей-офф.

Возрождение «Голден Стэйт» – идеал перестройки. После ухода Дюрэнта упали на дно, но 2 года – и они снова чемпионы НБА!