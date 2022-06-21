Стив Керр во время парада ответил на вопрос, сколько перстней еще выиграет

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Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр во время чемпионского парада ответил на вопрос болельщика, сколько перстней еще выиграет.

Керр четко дал понять, что успех «Голден Стэйт» напрямую зависит от 34-летнего лидера команды Стефена Карри.

«Как долго еще будет играть Стеф?», – выкрикнул Керр.

56-летний специалист в этом году в четвертый раз стал чемпионом НБА в качестве тренера. Во время игровой карьеры он выигрывал чемпионат пять раз.

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