Стив Керр во время парада ответил на вопрос, сколько перстней еще выиграет

Главный тренер «Уорриорз» во время чемпионского парада ответил на вопрос болельщика, сколько перстней еще выиграет.

Керр четко дал понять, что успех напрямую зависит от 34-летнего лидера команды .

«Как долго еще будет играть Стеф?», – выкрикнул Керр.

56-летний специалист в этом году в четвертый раз стал чемпионом НБА в качестве тренера. Во время игровой карьеры он выигрывал чемпионат пять раз.

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