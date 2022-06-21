Стив Керр во время парада ответил на вопрос, сколько перстней еще выиграет

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр во время чемпионского парада ответил на вопрос болельщика, сколько перстней еще выиграет.
Керр четко дал понять, что успех «Голден Стэйт» напрямую зависит от 34-летнего лидера команды Стефена Карри.
«Как долго еще будет играть Стеф?», – выкрикнул Керр.
56-летний специалист в этом году в четвертый раз стал чемпионом НБА в качестве тренера. Во время игровой карьеры он выигрывал чемпионат пять раз.
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