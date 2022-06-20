Дрэймонд Грин: «Я говорил вам, не позволяйте нам выиграть гребаный чемпионат»

Форвард «Голден Стэйт» во время чемпионского парада в Сан-Франциско произнес пламенную речь перед болельщиками команды.

«Я хочу сказать что-то очень скандальное, как это делают СМИ. Нет, все круто. Что вы хотите, чтобы я сказал? Что мы лучше всех? Мы, черт возьми, и так знали это.

Это был удивительный сезон. Я говорил вам, не позволяйте нам выиграть гребаный чемпионат, но никто не смог этому помешать. Я предупреждал вас, поэтому буду и дальше уничтожать хейтеров в Твиттере, как это было раньше, и в сторис Инстаграма.

Я люблю эту команду, и когда я говорю «эта команда», я имею в виду всю эту команду», – сказал Грин.

«Очень по-взрослому, Дрэймонд. У этого парня уровень зрелости третьеклассника», – прокомментировал речь своего одноклубника .

Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия

«Голден Стэйт» менялся, «Бостон» – нет. В чем секрет чемпионов НБА?

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы