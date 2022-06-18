«Лейкерс» хотят подписать Брэдли Била

«Лейкерс» заинтересованы в приобретении атакующего защитника «Вашингтона» Брэдли Била в нынешнее межсезонье.
Как сообщает журналист The Ringer Кевин О’Коннор, калифорнийцы намерены использовать истекающий контракт разыгрывающего Расселла Уэстбрука и пики первого раунда на драфте 2027 и 2029 годов в потенциальной сделке.
Бил восстанавливается после операции на разорванной связке левой кисти. В нынешнем сезоне он провел 40 матчей, набирая в среднем 23,2 очка, 4,7 подбора и 6,6 передачи при реализации 30% трехочковых.
Защитник сможет подписать 5-летний контракт на 246 миллионов долларов с «Уизардс», если откажется от опции продления действующего соглашения на сезон-2022/23.
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