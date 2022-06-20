«Реал» планирует продлить контракт Фабьена Козюра

«Реал» планирует продлить контракт с атакующим защитником (35 лет, 196 см) на следующий сезон.

Француз выступает за мадридский клуб с 2017 года. Действующий контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

Козюр сыграл ключевую роль во вчерашней победе «Реала» над «Барселоной» в четвертом матче финальной серии плей-офф ACB (81:74, 3-1), набрав 17 очков.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании француз сыграл 36 матчей, набирая в среднем 7,8 очка, 2,2 подбора и 1,1 передачи. Его показатели в составили 8,5 очка, 1,6 подбора и 1,4 передачи.

В Мадриде новый русский: Вадим Воронцов — самый юный легионер в истории «Реала»