«Милан» объявил о продлении контракта с Кайлом Хайнсом

Итальянский на официальном сайте объявил о продлении контракта с центровым (35 лет, 198 см) на сезон-22/23.

В завершившемся сезоне Евролиги Хайнс был призван коллегами самым уважаемым игроком, а также в третий раз за карьеру стал «Мистером замком».

Кайл провел 24 матча в Серии А, набирая в среднем 7,0 очка, 4,8 подбора 2,5 передачи, 1,1 блок-шота и 0,9 перехвата. Средние показатели в Евролиге – 8,0 очка, 5,3 подбора и 1,8 передачи.

Американец является четырехкратным победителем Евролиги (2012, 2013, 2016, 2019). Два из этих титулов он завоевал в составе ЦСКА, за который выступал с 2013 по 2020 годы.

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