«Милан» близок к продлению Кайла Хайнса, интересуется Брэндоном Дэвисом

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«Милан» работает над укреплением передней линии на следующий сезон.

Итальянский клуб близок к продлению контракта с «большим» Кайлом Хайнсом (35 лет, 198 см).

«Милан» также интересуется центровым «Барселон» Брэндоном Дэвисом (30 лет, 208 см), который этим летом станет свободным агентом.

В нынешнем розыгрыше Евролиги Дэвис набирает 9,8 очка, 3,5 подбора и 1,5 передачи в среднем за игру.

Ранее сообщалось об интересе «Милана» к «большим» ЦСКА Николе Милутинову и Йоханнесу Фойгтманну.

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