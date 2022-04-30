«Милан» близок к продлению Кайла Хайнса, интересуется Брэндоном Дэвисом

работает над укреплением передней линии на следующий сезон.

Итальянский клуб близок к продлению контракта с «большим» (35 лет, 198 см).

«Милан» также интересуется центровым «Барселон» (30 лет, 208 см), который этим летом станет свободным агентом.

В нынешнем розыгрыше Евролиги Дэвис набирает 9,8 очка, 3,5 подбора и 1,5 передачи в среднем за игру.

Ранее сообщалось об интересе «Милана» к «большим» ЦСКА Николе Милутинову и Йоханнесу Фойгтманну.

Джоэл Боломбой недолго побыл русским. Теперь его называют «псевдороссиянином», а ЦСКА публично угрожает судом