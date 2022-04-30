«Милан» близок к продлению Кайла Хайнса, интересуется Брэндоном Дэвисом

«Милан» работает над укреплением передней линии на следующий сезон.
Итальянский клуб близок к продлению контракта с «большим» Кайлом Хайнсом (35 лет, 198 см).
«Милан» также интересуется центровым «Барселон» Брэндоном Дэвисом (30 лет, 208 см), который этим летом станет свободным агентом.
В нынешнем розыгрыше Евролиги Дэвис набирает 9,8 очка, 3,5 подбора и 1,5 передачи в среднем за игру.
Ранее сообщалось об интересе «Милана» к «большим» ЦСКА Николе Милутинову и Йоханнесу Фойгтманну.
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