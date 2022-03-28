«Милан» расстался с Риккардо Мораскини

Итальянский объявил о расторжении контракта с атакующим защитником Риккардо Мораскини (31 год, 194 см).

Контракт с игроком истекал 30 июня, однако стороны воспользовались правом на расторжение соглашения по обоюдному согласию.

Мораскини сыграл за «Милан» лишь в одном матче нынешнего сезона Евролиги, выйдя на площадку на 22 секунды во встрече с ЦСКА в 1-м туре. В чемпионате Италии защитник провел три матча, набирая в среднем 4,3 очка и 3,0 подбора.

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