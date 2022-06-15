Джонатан Мотли подпишет 2-летний контракт с «Фенербахче»

Тяжелый форвард «Локомотива-Кубань» Джонатан Мотли продолжит карьеру в турецком . Стороны договорились о контракте на два года, сообщает инсайдер Маттео Андриани.

Ранее проходила информация, что баскетболист входит в сферу интересов нескольких команд , а сам он хотел бы продолжить карьеру в НБА.

В прошедшем сезоне лиги ВТБ Мотли провел 25 матчей, набирая в среднем по 19,4 очка, 7,2 подбора, 2,5 передачи, 1,5 перехвата и 1,2 блок-шота.

Залечь на дно в Корее и снова вернуться в баскетбол. Что мы знаем о Джонатане Мотли