Джонатан Мотли подпишет 2-летний контракт с «Фенербахче»

Тяжелый форвард «Локомотива-Кубань» Джонатан Мотли продолжит карьеру в турецком «Фенербахче». Стороны договорились о контракте на два года, сообщает инсайдер Маттео Андриани.
Ранее проходила информация, что баскетболист входит в сферу интересов нескольких команд Евролиги, а сам он хотел бы продолжить карьеру в НБА.
В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Мотли провел 25 матчей, набирая в среднем по 19,4 очка, 7,2 подбора, 2,5 передачи, 1,5 перехвата и 1,2 блок-шота.
Залечь на дно в Корее и снова вернуться в баскетбол. Что мы знаем о Джонатане Мотли