Александр Церковный: «Сделаем все, чтобы Хави Паскуаль продолжил работать в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» подвел итоги сезона-2021/22, который закончился для команды победой в чемпионате Лиги ВТБ, и пообещал сделать все, чтобы сохранить главного тренера команды Хавьера Паскуаля.

«Так случается после каждого сезона: когда он заканчивается, клуб начинает формировать состав на следующий год. Безусловно, будут у нас изменения. Думаю, что все будет известно в ближайшее время.

Что касается главного тренера, у нас позиция неизменная, мы сделаем все для того, чтобы продолжил работать в «Зените».

Эмоции еще не прошли. Они переполняют нас, не знаю, сколько еще времени нужно, чтобы они ушли, но лучше бы они оставались. Вчера у нас тренер сказал очень мудрую фразу, когда у нас был командный ужин: «Безусловно, следующий сезон будет хуже». Почему? Потому что этот был настолько хорош. Мы выиграли все что можно, дали стопроцентный результат, и, конечно, будет очень тяжело его повторить.

Сейчас наша задача — чтобы клуб продолжал развиваться, хотя сложно найти какие-то стимулы, когда ты выиграл все. Но для нас они остаются, и мы знаем, какими будут следующие шаги», – сказал Церковный.

Финал «Зенита» с ЦСКА – это прекрасная Лига ВТБ будущего. Но не настоящего