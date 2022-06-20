Тель-авивский «Маккаби» и Алекс Пойтресс подпишут контракт на сезон-22/23

Форвард «Зенита» (28 лет, 206 см) близок к переходу в тель-авивский .

По информации Metaratings.ru, стороны договорились о подписании контракта на сезон-22/23.

В нынешнем сезоне лиги ВТБ Пойтресс провел 29 матчей, набирая в среднем 12,8 очка и 5,4 подбора. «Зенит» обыграл в финале Единой лиги ЦСКА (4-3) и впервые в истории клуба стал чемпионом этого турнира.

Ранее Пойтресс выступал в НБА за «Филадельфию» и «Индиану». Также он защищал цвета китайского «Цзилинь Нортист Тайгерс» и турецкого «Галатасарая».

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