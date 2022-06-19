Одед Каташ стал главным тренером «Маккаби Тель-Авив»

объявил о назначении новым главным тренером команды. Стороны подписали двухлетний контракт.

47-летний специалист является бывшей звездой и главным тренером «Маккаби». Он уже руководил командой в сезоне-2007/08.

В прошедшем сезоне Каташ привел «Панатинаикос» к победам в Кубке Греции и чемпионате Греции.

Тель-авивский клуб ранее пытался достичь договоренности с главным тренером . Сообщалось, что российский клуб требует 3 миллиона евро в качестве компенсации за выкуп контракта.

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