Одед Каташ стал главным тренером «Маккаби Тель-Авив»

«Маккаби Тель-Авив» объявил о назначении Одеда Каташа новым главным тренером команды. Стороны подписали двухлетний контракт.
47-летний специалист является бывшей звездой и главным тренером «Маккаби». Он уже руководил командой в сезоне-2007/08.
В прошедшем сезоне Каташ привел «Панатинаикос» к победам в Кубке Греции и чемпионате Греции.
Тель-авивский клуб ранее пытался достичь договоренности с главным тренером «Зенита» Хави Паскуалем. Сообщалось, что российский клуб требует 3 миллиона евро в качестве компенсации за выкуп контракта.
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