Александр Ковалев: «Сбор кандидатов в сборную поможет понять, кто готов влиться в команду в ближайшее время»

Главный тренер женской сборной России Александр Ковалев рассказал о продолжающемся в Новогорске сборе кандидатов в национальную команду.

«Всем доволен, тренировки проходят без осложнений. Многие игроки знакомы со мной и другими тренерами по клубной работе, так что проблем нет никаких. Сбор этот планировался давно, единственное – перенеслись сроки с мая на июнь. В первой части очень много работали над физическим состоянием, ежедневно уделяя этому по часу, а иногда и больше. Дальше планируем смотреть связки, проверять в деле игровые взаимодействия: 2 на 2, 3 на 3, 4 на 4. Очень важны упражнения на взаимопонимание. За исключением Даши Репниковой и Даши Курильчук, никто из девушек не привлекался в национальную команду. Кто-то из них может помнить наши схемы по резервным сборным, но в любом случае этот лагерь дает отличную возможность отладить командные связи. Ближе к концу сбора планируем двусторонние игры, хотим посмотреть, как игроки принимают решения на площадке, как выглядят в режиме «5 на 5». Ничего сверхъестественного не даем: прекрасно понимаем, что у девчонок был перерыв в полтора месяца после клубного сезона и в таком интенсивном режиме они не тренировались. Тем интереснее сейчас смотреть индивидуально на каждую баскетболистку, на ее подход к тренировкам и упражнениям. Это важная информация для тренерского штаба, чтобы понимать, кто готов в ближайшее время влиться в сборную.

Когда команда готовится к официальным матчам и ее костяк известен, схемы корректируются с учетом особенностей баскетболисток. Скажем, если кто-то похуже защищается, мы тактически строим игру так, чтобы скрыть эти недостатки. На нынешнем сборе цели более общие: просмотр кандидатов в сборную, обучение их определенным системам нападения и защиты», – заявил Ковалев.

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