Александр Ковалев: «Сейчас мы можем уделить больше внимания работе на перспективу»

Главный тренер сборной России Александр Ковалев рассказал о целях открытого сбора национальной команды и задачах, которые необходимо решать на фоне отстранения от международных турниров.

«Этот сбор – хорошее время, чтобы молодые игроки проявили себя и показали нам, на что сборная России может рассчитывать в будущем. Для многих девушек это первый шаг в элиту российского баскетбола. Наш тренерский штаб готов помочь им чувствовать себя более уверенно. К сожалению, не все смогли приехать: многие российские игроки получили повышенную нагрузку во второй половине клубного сезона, и без травм не обошлось.

Не самое простое время для сборной России, но его тоже нужно провести с пользой. Сейчас мы можем уделить больше внимания работе на перспективу, подготовить смену.

В начале сбора будем постепенно втягивать игроков в тренировочный ритм – многие из них после клубного сезона занимались индивидуально, но все же не в режиме национальной команды. В основной части лагеря сделаем акцент на индивидуальной работе, а ближе к концу отработаем базовые принципы атаки и защиты сборной. Мы не останавливаемся в развитии. Ни в коем случае нельзя опускать руки – продолжаем работать и держать руку на пульсе, чтобы в любой момент быть готовыми вернуться на лидирующие позиции в европейском и международном женском баскетболе.

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